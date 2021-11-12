Предприятие Таганрога заставили вернуть работникам 2,7 млн рублей зарплаты

Деньги вернули после основательной проверки и одного административного дела Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Таганроге после основательной проверки и одного административного дела смогли вернуть долги по зарплате работникам трамвайно-троллейбусного управления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

А началось все с того, что сотрудники ведомства внезапно пришли на предприятие с проверкой. Почти сразу же выяснилось, что 234 специалиста уже некоторое время не могут получить оплату за свой труд. Задолженность на момент разбирательства составила более 2,7 млн рублей.

Тогда директору предприятия внесли преставление и потребовали исправить ситуацию, а чтобы руководитель не забыл об этом, завели административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства».

- После рассмотрения представления виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, задолженность погашена, - подвели итоги в прокуратуре.

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