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Общество13 ноября 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 13 ноября 2021: какой будет суббота

В Ростовской области синоптики предупредили об усилении ветра
Михаил СТРИЖЕВ
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Температура составит +5 - 7 градусов.

Температура составит +5 - 7 градусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 13 ноября 2021 — публикуем прогноз на субботу. Рассказываем, каким будет первый выходной день.

Температура воздуха составит +7 — 9 градусов. Будет облачно с прояснениями. Скорость ветра может варьироваться от 6 до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

По Ростовской области дождя либо снега также не предвидится. Скорость ветра, как и в донской столице, составит 6 — 11 метров в секунду, днем по северу и востоку возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Столбик термометра может достигать +4 — 9 градусов.