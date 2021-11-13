Погода в Ростове-на-Дону на 13 ноября 2021: какой будет суббота

Температура составит +5 - 7 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 13 ноября 2021 — публикуем прогноз на субботу. Рассказываем, каким будет первый выходной день.

Температура воздуха составит +7 — 9 градусов. Будет облачно с прояснениями. Скорость ветра может варьироваться от 6 до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

По Ростовской области дождя либо снега также не предвидится. Скорость ветра, как и в донской столице, составит 6 — 11 метров в секунду, днем по северу и востоку возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Столбик термометра может достигать +4 — 9 градусов.