Руководитель калмыкской компании был задержан следователями в аэропорту

В Калмыкии задержали находившегося в розыске коммерсанта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии задержали коммерсанта, пытавшегося сбежать от уголовной ответственности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Калмыкия.

Следователи выяснили, что бизнесмен с ноября 2020 года по январь 2021 года, грубо нарушая трудовое законодательство, не выплачивал заработную плату шестерым своим сотрудникам более двух месяцев. Таким образом он задолжал им более 269 тысяч рублей. Стоит отметить, что возможность для выплаты зарплат у него была.

Во время расследования подозреваемый долгое время скрывался от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск. За это время следователи успели опросить потерпевших и свидетелей и провести экспертизы.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый задержан в аэропорту г. Минеральные Воды Ставропольского края. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой.