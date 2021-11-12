Следком: в Ростовской области будут судить мужчину, который забил палкой знакомую

Дело завели по двум уголовным статьям: «Убийство» и «Разбой» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области будут судить мужчину, который насмерть забил знакомую из-за денег. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 43-летний мужчина устроил смертельную разборку в августе 2021 года. Под градусом он пришел к жительнице поселка Первомайского и потребовал отдать ему часть накоплений.

В ответ на это прозвучал отказ, тогда бандит разозлился и напал на хозяйку. Женщина получила несколько ударов по голове - сначала палкой, а потом брусом, пострадавшая умерла на месте. После этого злоумышленник зашел в дом и забрал 90 тысяч рублей.

Однако долго на свободе мужчине гулять не пришлось, его достаточно быстро вычислили и поймали. Сейчас он находится под стражей и ждет судебного разбирательства. Дело завели по двум уголовным статьям: «Убийство» и «Разбой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15-летнюю девочку из Красного Сулина будут судить за насилие над несовершеннолетней

По данным Следкома, школьница устроила жестокие разборки в одном из заброшенных зданий (подробности)