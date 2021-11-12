Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 ноября: автомобилисты простаивают в восьмибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Лермонтовской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Ларина, Шеболдаева, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Крепостном, Театральном, Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, 3-я Круговая, Мичуринская, Крупской, Тружеников, Мадояна, Лесопарковая, Зорге и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Плиева, Нариманова, переулкам Бориславскому и Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Щербакова, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольская, Селиванова, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, Ченцова, Мясникова, Менжинского, переулках Беломорском и Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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