Проездной билет студенты смогут приобретать по прежней цене

Проездной студенты смогут приобретать по обычной цене. Фото: администрация Ростова

В Ростове с 13 ноября увеличится стоимость проезда в общественном транспорте, но это не повлияет на цену проездного билета, она останется прежней и составит 1 184 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Воспользоваться проездным можно будет на следующих городских маршрутах: № 3, 3а, 4,4а, 6, 6а, 7, 8, 16, 16а, 20, 22, 28, 33, 34, 34а, 35, 36, 39, 42, 57, 71, 78, 90.

- При изменении тарифов на проезд, мы учли мнение студентов. Поэтому МУП МТК «Ростовпассажиртранс» принято решение сохранить стоимость проездного билета для этой категории граждан, - заявил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Политика МУП МТК «Ростовпассажиртранс» позволит уменьшить транспортные расходы ростовчан. В этом могут помочь проездные билеты, которые будут действительны на маршрутах, следующих на Западный, Темерник, Чкаловский, Сельмаш, Левенцовский, ЖК «Платовский» и «Западная резиденция», в район Лесничества и Туполева по Большой Садовой. Цена проездных билетов для юридических и физических лиц составляет 1 920 рублей.

По вопросам приобретения билетов следует обращаться по телефону: 262-43-06, улица Московская, 50б.

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