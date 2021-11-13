В Ростове и области в выходной ожидается потепление 13 ноября

Если собираетесь на прогулку, то лучше сегодня - суббота обещает быть теплее воскресенья Фото: Кристина Круговых

В Ростове-на-Дону и области в субботу, 13 ноября, ожидается потепление. Оно будет недолгим. Об этом рассказали синоптики Ростгидрометцентра.

- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный 6-11 метра в секунду.Температура воздуха ночью +1-3 градуса, днем +7-9 градусов, - уточнили синоптики.

По Ростовской области также будет облачно с прояснениями и не ожидается существенных осадков. Ветер также будет дуть в западном и юго-западном направлении со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду по северу и востоку региона. Днем температура воздуха по области поднимется от 4 до 9 градусов тепла.

В ночь на воскресенье и утром синоптики прогнозируют в Ростове туман. Ветер завтра будет северо-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью может подморозить — температура составит от 0 до — 2, а днем поднимется до +4-6. Ожидается облачность с прояснениями практически без осадков.

По Ростовской области местами ночью подморозит до -5, а днем ожидается разброс по температурным значениям в зависимости от территории — от 2 до 7 градусов тепла.

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