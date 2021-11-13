За продажу лекарств без рецепта две аптеки в Ростове оштрафуют за 280 тысяч рублей

Отследить нарушение удалось благодаря системе маркировки препаратов Фото: Мария ЛЕНЦ

Две ростовские аптеки будут оштрафованы более чем на четверть миллиона рублей за свободную продажу рецептурных лекарств. Отследить крупное поступление лекарственный препаратов, популярных среди наркоманов, стало возможным благодаря системе маркировки лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Росздравнадзора.

- Было установлено, что одна из аптек в Ростове продала без рецепта более 60 тысяч упаковок лекарств, среди которых были и с содержанием наркотических веществ, - рассказали в пресс-службе. - Кроме того, на ряде рецептов, которые все-таки представила аптека, не совпадали ФИО врача в самом тесте рецепта и ФИО на печати врача.

В Арбитражном суде было принято решение привлечь к ответственности юридическое лицо по части 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Назначен штраф в размере 180 тысяч рублей.

Похожий случай произошел еще в одной ростовской аптеке. За то, что ее сотрудники продали без рецепта 258 упаковок рецептурных лекарств, юрлицо заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

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