Следком проверит факт гибели пенсионерки при падении из окна многоэтажки в Левенцовке в Ростове

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Левенцовский 61-летняя женщина выпала из окна многоэтажки. Эта информация появилась сначала в соцсетях.

Речь идет об одном из многоэтажных домов на улице Еременко.

В пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области журналисту «КП — Ростов-на-Дону» информацию подтвердили и сообщили, что ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, только за прошлый месяц стало известно о четырех трагических случаях гибели ростовчан при падении с высоты, в том числе такое произошло с пациентом ковидного госпиталя.

В правоохранительных органах просят дончан соблюдать правила безопасности, находясь на большой высоте. В том числе не перегибаться через поручни на балконе и не рисковать при мытье окон.

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