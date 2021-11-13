В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП с грузовиком погиб человек

Водитель ГАЗели погиб на месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель одной из машин. Все произошло вечером в пятницу, 12 ноября. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- В 20.15 в полицию поступило сообщение о том, что в азовском районе, на 1108 километре автодороги М-4 «Дон» 35-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗель, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, столкнулся с ехавшим попутно автомобилем МАЗ, за рулем которого был 52-летний водитель, - рассказали в ГИБДД подробности происшествия.

В результате столкновения водитель ГАЗели погиб на месте. Прибывшим медикам лишь оставалось констатировать его смерть.

- По факту случившегося проводится проверка, в ее ходе будут установлены все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

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