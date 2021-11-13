В Ростовской области установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом

За сутки выздоровело больше людей, чем заболело Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус снова установил антирекорд по суточной заболеваемости в Ростовской области. Так, на утро субботы, 13 ноября, в регионе подтвердились еще 657 новых случаев заражения, а общее количество заболевших с начала пандемии составляет 164,5 тысячи человек. Об этом сообщает правительство региона.

- Количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших — вылечились 620 человек, а за весь период — 139,5 тысячи. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 3918. Коэффициент распространения инфекции — 1,02, - рассказали в правительстве.

Положительные результаты ПЦР-тестов пришли за сутки во все 55 городов и районов Ростовской области. Больше всего оказалось в Ростове — 207, на втором месте Волгодонск — 33, в Шахтах — 32, в Таганроге — 28. В Аксайском районе диагноз подтвердился у 18 человек, в Гукове и Новочеркасске — у 16, в Азове — у 15, в Новошахтинске — 12 новых случаев, в Белокалитвинском и Кагальницком районах — по 11, а в Азове, Батайске, Красносулинском, Миллеровском, Сальском районах — по 10. В остальных территториях — от 1 до 9 случаев. Один человек заболел в Советском районе.

Больше всего заболевших — 32,8% наблюдается в возрастной группе от 18 до 45 лет, 32,4% - от 46 до 65 лет, 18,4% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет и 11,1% - это несовершеннолетние.

- Лечение в стационарах получает 5201 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 36 человек, на неинвазивной ИВЛ - 404 человека, - уточнили в сообщении.

За сутки с диагнозом COVID-19 умерли еще 33 человека. Это 12 женщин в возрасте от 56 до 94 лет, и 21 мужчина – от 48 до 85 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами ковида в регионе стали 8113 человек.

В донских лабораториях за сутки провели 16455 тестов на коронавирус, а с начала пандемии – 4 миллиона 645 тысяч исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч человек - 353,67.

Прививки от ковида на сегодня сделали 1 миллион 753 тысяч человек, за сутки - 6058. Оба компонента вакцины успели получить 1 миллион 667 тысяч человек, а за последние сутки - 5114.

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