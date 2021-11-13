За сутки от коронавируса в Ростовской области умерло почти в два раза больше мужчин, чем женщин

У всех умерших помимо ковида были хронические заболевания Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки, на утро субботы, 13 ноября, COVID-19 унес жизни еще 33 человек в Ростовской области. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

- Это 12 женщин в возрасте от 56 до 94 лет, и 21 мужчина – от 48 до 85 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что чаще в суточной статистике значится, что женщин умирает больше, чем мужчин, часто — практически в два раза. Сегодня количество умерших мужчин за сутки почти вдвое превысило смертность от ковида среди женщин.

Всего же за период жертвами COVID-19 в регионе стали 8113 человек.

Сегодня коронавирус побил очередной рекорд по заболеваемости — 567 подтвержденных диагнозов, а отрицательный выздоровели сразу 620 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горздраве рассказали, как ростовчанам получить медотвод от прививки

Вакцину не вводят пациентам с противопоказаниями (подробнее)

В Ростовской области подняли вопрос о QR-кодах для людей с высоким уровнем антител

Возможность введения подобной меры прокомментировали власти региона (подробнее)