В Ростове во время рейда на рынке составили протоколы за нарушение масочного режима

Нарушителей масочного режима обнаружили на рынке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону участковые из отдела полиции № 6 проверили места массового скопления людей на соблюдение масочного режима. Нарушителей в ходе рейда нашли на рынке «Восточный Темерник». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД донской столицы.

- На рынке были выявлены граждане, находящиеся без средств защиты органов дыхания. В отношении них полицейские составили 4 протокола об административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, - прокомментировали в УМВД по городу.

О том, что ответственное соблюдение всех мер профилактики, в том числе ношение маски, во время распространения коронавируса, защитит от заболевания и позволит приблизить снятие ограничений, полицейские также напомнили руководству рынка и продавцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Покупатели без масок, контрафакт и неработающие кондиционеры»: На Центральном рынке Ростова провели рейд

Руководство главного рынка города обязали устранить все нарушения, так как этого требует закон (подробнее)

В Горздраве рассказали, как ростовчанам получить медотвод от прививки

Вакцину не вводят пациентам с противопоказаниями (подробнее)