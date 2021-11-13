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Общество13 ноября 2021 13:30

В Ростове во время рейда на рынке составили протоколы за нарушение масочного режима

Полиция проверила рынок «Восточный Темерник»
ТИХОНОВА Татьяна
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Нарушителей масочного режима обнаружили на рынке

Нарушителей масочного режима обнаружили на рынке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону участковые из отдела полиции № 6 проверили места массового скопления людей на соблюдение масочного режима. Нарушителей в ходе рейда нашли на рынке «Восточный Темерник». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД донской столицы.

- На рынке были выявлены граждане, находящиеся без средств защиты органов дыхания. В отношении них полицейские составили 4 протокола об административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, - прокомментировали в УМВД по городу.

О том, что ответственное соблюдение всех мер профилактики, в том числе ношение маски, во время распространения коронавируса, защитит от заболевания и позволит приблизить снятие ограничений, полицейские также напомнили руководству рынка и продавцам.

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