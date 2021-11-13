В Ростове на пешеходном переходе автобус сбил девушку, переходившую дорогу на красный свет

Девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в субботу, 13 ноября, произошло ДТП с участием автобуса, в котором пострадала девушка. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 12.40 в полицию поступило сообщение о том, что в Ростове-на-Дону 64-летний водитель, управляя автобусом «НЕФАЗ», следовавшим по маршруту № 54, по предварительным данным, двигаясь по улице Вятской от переулка Сальский в направлении улицы 50 лет РСМ на регулируемом пешеходном переходе наехал на пешехода — 27-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - уточнили детали произошедшего в ГИБДД.

Пострадавшую доставили в больницу, медики обследуют состояние здоровья девушки.

Никто из 30 пассажиров автобуса, находившихся в момент аварии в салоне, не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства.

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