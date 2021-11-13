Вместе с маршрутами по городу в Ростове подорожал проезд в автобусе до «Меги»

Даже если расплачиваться картой, с нее спишется максимальная стоимость - 32 рубля Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону вслед за подорожанием городских маршрутов с 13 ноября увеличилась стоимость проезда до торгового центра «Мега» - этот маршрут едет по Ростову и по Аксайскому району. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Теперь платить придется по максимальной цене, какую назначили на внутригородских маршрутах.

Итак, проезд с 13 ноября подорожал на маршрутах:

№ 85 «Главный жд-вокзал – СТЦ «Мега»,

№ 85а «Изумруд – СТЦ «Мега»,

№ 91 «2-я Краснодарская – СТЦ «Мега»,

№ 113 «ГПЗ-10 – СТЦ «Мега»,

№ 163 «Улица Орбитальная – СТЦ «Мега»,

№ 164 «Зоопарк – СТЦ «Мега».

На большинстве маршрутов действует нерегулируемый тариф, по которому размер оплаты устанавливает перевозчик.

Банковскими картами можно оплатить проезд на маршрутах №№ 85, 85а, 163 и 164, а на 163 и 164 — можно расплатиться с помощью транспортной карты «Простор». Отличается оплата тем, что скидки в зависимости от формы оплаты здесь нет — даже расплачиваясь банковской карточкой, ростовчане будут платить по 32 рубля, тогда как на внутригородских маршрутах 32 нужно платить при наличном расчете, а в остальных случаях — дешевле.

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