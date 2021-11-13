Ростовчане растроганы поступком экипажа ДПС в Ростове

Батайчанка уверена: о добрых делах должны узнать все. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте.

В сети пользователи активно обсуждают добрый поступок ростовского экипажа ДПС. Видеоролик на своей странице в «Инстаграме» выложила жительница Батайска, которой помогли в центре Ростова полицейские.

- Какие замечательные люди живут в Ростове! На пересечении Пушкинской и Ворошиловского сел аккумулятор в машине. И я искала, кто бы мне «прикурил». Заметила, что едет эвакуатор и рядом машина ДПС. И я поняла, что они точно смогут мне помочь. Подошла и к сотруднику ДПС и попросила «прикурить», - рассказала автор ролика.

Как рассказала девушка, полицейские откатили ее машину, развернули свой автомобиль к ней капотом и подключились.

- Нам еще помогали парни с эвакуатора, - девушка благодарна и им.

Ролик разместили в группе «Это Ростов» ВКонтакте, и, как оказалось, этот экипаж ростовчанам давно знаком.

- Ой, кажется, тот экипаж, который мне показал дорогу, когда через сплошную рванула к ним. Навигатор меня хотел «похоронить». Посмеялись и помогли, - рассказала читательница в комментариях.

- Я подумал, что машину эвакуируют, - предположил вариант похуже другой пользователь.

- А в Рязани помощь — редкость, - печалится третий комментатор.

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