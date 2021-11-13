На дорогах Ростова объявился «Безумный Макс»

Ростовчан позабавил "креатив" одного из водителей. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

Машину практически из кинофильма «Безумный Макс» ростовчане заприметили в городе. В стилизованной версии на капоте красуется голова маникена для отработки причесок, какими пользуются будущие парикмахеры. Фотографией такого гибрида — машинокентавра пользователи поделились в группе «Это Ростов» ВКонтакте.

- Немного «Безумного Макса» на Нариманова, - подписал автор свои фото.

Многих такое сочетание удивило и даже напугало — под постом собралось немало негативных комментариев.

- Я его боюсь... - пишет один комментатор.

- Имитация оторванной головы радует? - удивляется другой.

Но нашлись и те, кто юмор оценил.

- Безумный парикмахер, дороги без асфальта! - шутит один из читателей паблика.

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