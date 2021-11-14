Туман, дождь и мокрый снег ждут жителей Ростова и области в воскресенье

Ночью и утром - туман, а местами в регионе даже будет мокрый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове и области в воскресенье, 15 ноября, утром ожидается ухудшение видимости на дороге из-за тумана. О таких погодных условиях сообщают синоптики Ростгидрометцентра.

- В Ростове ночью и утром туман. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный: ночью его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, днем усилится до 8-13 метров в секунду. Ночью столбики уличных термометров будут плясать вокруг нуля и покажут от -1 до +1 градуса, а днем чуть поднимется - +1-3 градуса.

По Ростовской области будет облачно с прояснениями, ночью — без существенных осадков, а днем по региону местами небольшие и умеренные осадки — дожди и даже мокрый снег. Ночью и утром местами, особенно в низинах, будет туман. Ветер ожидается восточного и северо-восточного направления с переходом на северо-западное, скорость ночью составит 4-9 метров в секунду, днем — 8-13 с порывами до 15-18. Ночью температура воздуха составит -3-2 градуса, а при прояснениях воздух промерзнет до -6. Днем в разных районах ожидается от +1 до +6.

В ночь на понедельник в области снова ожидается мокрый снег.

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