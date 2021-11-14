Что перед матчем с Хорватией пишут про сборную России под началом бывшего тренера ФК «Ростов»

Первый матч между россиянами и хорватами в этом отборе на Чемпионат мира закончился нулевой ничьей. Фото: РФС

Сборная России, которую возглавляет бывший наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин, и сборная Хорватии вышли на финишную прямую отборочного цикла к ЧМ-2022 по футболу. В воскресенье, 14 ноября, будет решено, кто завоюет себе прямое право выступить в Катаре, а кто продолжит борьбу за выход на чемпионат в стыковых матчах. За несколько часов до начального свистка арбитра в "КП - Спорт" решили, узнать, чего ждут от матча в Хорватии хозяева поля.

— В воскресенье вас ждет переполненный «Полюд» и целеустремленные финалисты чемпионата мира, - пытаются задавить превосходством журналисты издания «Vecernji List» и хвалят свою сборную за игру с Мальтой, победа над которой досталась достаточно легко.

Ничья в Сплите устроит россиян, но именно этого и опасаются местные СМИ. Они думают, что Карпину и футболистам на «Полюде» нужно думать только о победе и трех очках, указывают на то, что всегда, «когда ничьей было достаточно», Россия заканчивала катастрофой: на чемпионате мира-2002 против Бельгии, в 2009 году против Словении, на Евро-2012 против Греции, а также прошлым летом на Евро против Дании.

- С тех пор, как Карпин сел на скамейку запасных сборной, команда не думала об одном очке, а лишь о том, как забить максимально много голов, - пишет «Dnevno».

«Sportske novosti» акцентируют внимание на том как просто, без лишнего напряжения хорватская сборная разгромила Мальту, тем самым показывая, кто фаворит сегодняшней встречи.

Статья «Приведите нам этих русских» заканчивается строчкой: «Матч на выбывание. Русские, берегитесь»!

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