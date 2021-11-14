Авиабомбу весом 100 кг времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области

Взрывоопасный снаряд нашли в лесополосе. Фото: пресс-служба МЧС по РО

В хуторе Мелюзовка Неклиновского района Ростовской области в лесополосе обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасная находка весила 100 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона. - Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил опасную находку в поле путем подрыва, - рассказали в ведомстве.

Напомним, вместе с этим экземпляром с начала 2021 года пиротехники центра обезвредили уже 10 авиабомб на территории Ростовской области.

Сотрудники пиротехнических расчетов Донского спасательного центра обезвреживают авиабомбы не только на Дону, но и по всему Югу России и по Северному Кавказу.

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