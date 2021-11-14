Еще 654 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Ростовской области

В ковидных госпиталях лечатся 5111 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро воскресенья, 14 ноября, в регионе подтвердились еще 654 новых случая заражения коронавирусом, а общее количество заболевших с начала пандемии составляет 165154 человека. Об этом сообщает правительство региона.

- Количество выздоровевших за сутки - 621, а за весь период — 140163. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 3938. Коэффициент распространения инфекции — 1,02, - рассказали в правительстве.

Новых заболевших выявили во всех 55 муниципалитетах Ростовской области. Больше всего инфицированных определили в Ростове — 202 человека, в Волгодонске — 35, в Шахтах — 33, в Таганроге — 29 ,а в Аксайском районе — 20. В остальных районах — до 18 новых заболевших. Всего один положительный результат ПЦР-теста пришел в Дубовский, Обливский, Советский и Усть-Донецкий районы.

Среди новых заболевших 35,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% - от 46 до 65 лет, 14,4% - от 66 до 79 лет, 5% - старше 80 лет, а 11% - дети.

- Лечение в стационарах получают 5111 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 57 человек, это на 21 больше, чем вчера, на неинвазивной ИВЛ количество больных уменьшилось до 385, - уточнили в сообщении.

За сутки с диагнозом COVID-19 умер еще 31 человек. Это 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет, и 10 мужчин – от 51 года до 89 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами ковида в регионе стали 8144 человека.

В донских лабораториях за сутки провели 16419 тестов на коронавирус, а с начала пандемии – 4 миллиона 661 тысячу 440 исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч человек – 361,95.

Прививки от ковида на сегодня сделали 1 миллион 756 тысяч 940 человек, за сутки – 3168, что почти в два раза меньше, чем сутками ранее. Завершили вакцинацию, то есть получили уже оба компонента вакцины, 1 миллион 677 тысяч 70 человек, за сутки – 9484.

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