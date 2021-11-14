В Ростовской области женщины в два раза чаще становятся жертвами коронавируса

Среди умерших - молодая женщина, которой было всего 36 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро воскресенья, 14 ноября, медики региона констатировали смерть 31 человека с коронавирусом. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

- Это 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет, и 10 мужчин – от 51 года до 89 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - уточнили в пресс-службе.

Всего же за период жертвами COVID-19 в регионе стали 8144 человека.

Сегодня медики выявили еще 654 новых подтвержденных диагнозов COVID-19, а выздоровел за сутки 621 человек.

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