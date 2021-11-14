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Здоровье14 ноября 2021 15:15

Центральная районная больница станицы Егорлыкской получила новый маммограф за 14 миллионов рублей

Всего медучреждение обеспечили 39 единицами новой техники
ТИХОНОВА Татьяна
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Новое оборудование получили как в станице Егорлыкской, так и в сельских поселениях района. Фото: минздрав РО

Новое оборудование получили как в станице Егорлыкской, так и в сельских поселениях района. Фото: минздрав РО

В Ростовской области Егорлыкская центральная районная больница получила 39 единиц оборудования. В том числе новый маммограф. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

- По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в ЦРБ поступил цифровой маммограф стоимостью более 14 млн рублей, а также проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке, три эндоскопа и два кардиомонитора, - рассказали в пресс-службе.

Кроме того в ФАПы в удаленных населенных пунктов для своевременного оказания доврачебной медицинской помощи передали тонометры для измерения внутриглазного давления и медицинскую мебель.

Все новое оборудование лечебные учреждения получили и уже используют в работе.