В Ростове в «доме с ангелами» три недели жили бездомные

Из исторического здания вынесли несколько грузовиков мусора. Фото: "Мой фасад" в Инстаграме

В Ростове-на-Дону во время массового субботника в трехэтажном историческом здании на Московской улице - «доме с ангелами» вывезли несколько грузовиков мусора. В том числе пришлось убирать за бездомными, которые не только спали в пустых квартирах аварийного здания, но и превратили их в уборные. Об этом рассказали участники градозащитного объединения «Мой фасад» на странице сообщества в Инстаграме.

- Здание будущего музея города было загажено и обворовано, - пишут активисты, приглашая ростовчан на субботник, чтобы навести порядок в историческом строении. Ранее они же рассказали, что увидели во вскрытом доме — следы приема кем-то запрещенных веществ.

Напомним, субботник состоялся 13 ноября. Участники не только провели большую уборку, но и законсервировали здание, а также сообщили об установлении видеонаблюдения, чтобы в аварийное строение до реконструкции не могли попасть люди.

- Из дома-памятника вынесли множество старинных вещей, которые составят коллекцию будущего музея. Мы рады, что ворам не удалось забрать хотя бы один из радиаторов, и он теперь под присмотром. Но мы не рады, что украденные перила так и не нашли, - комментируют активисты случай 7 ноября, когда неизвестные срезали радиаторы и перила в законсервированном строении и вывезли в неизвестном направлении.

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