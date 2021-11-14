Что сказали в полиции по поводу информации об обысках у сотрудников наркоконтроля в Ростове

В донской столице обыскали нескольких правоохранителей, - сообщают СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает ряд ростовских СМИ, в Ростове-на-Дону у троих сотрудников наркоконтроля в донской столице прошли обыски. Портал 1rnd рассказывает о случившемся со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

В сообщении говорится, что обыски прошли в домах трех сотрудников в рамках уголовного дела о взятках и хранении наркотиков.

"КП - Ростов-на-Дону" запросила информацию в ГУ МВД по Ростовской области и в региональном Следкоме. Во втором ведомстве комментарий получить не удалось, а в первом информации пока нет, но может появиться позже.

Напомним, в мае текущего года экс-полицейского заподозрили в приобретении и сбыте наркотиков. Его сразу же уволили из органов внутренних дел.

Также обыски прошли у сотрудника наркоконтроля в апреле 2021 года.

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