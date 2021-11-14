Ростовчане просят Минкульт России запретить строить высотку в историческом центре Ростова

Общественники наглядно показали, как будет выглядеть центр Ростова с новой многоэтажкой. Фото: "Мой Фасад" ВКонтакте

Общественники Ростова собирают подписи к письму в министерство культуры России с просьбой аннулировать акт историко-культурной экспертизы и разрешения на строительство многоэтажного дома по улице Семашко, 59-61. Строение может появиться в радиусе 100 метров от четырех объектов культурного наследия, - пишет Город N.

На этом месте планируется возвести 12-этажный дом высотой 35,5 метра.

- Это полностью нарушает сложившуюся историко-градостроительную среду в радиусе 100 метров от дома П.М. Заславской, со зданиями 2-5 этажей, построенными в конце позапрошлого — начале прошлого века, которые являются важными элементами фоновой застройки объектов культурного значения. Также четыре здания в радиусе от места строительства также являются объектами культурного значения, - заявили активисты.

Также общественники напоминают, что сам участок под строительство также находится на выявленном объекте культурного наследия — археологическом памятнике «Всесвятское кладбище».

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