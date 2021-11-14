В Ростове «Приора» впечаталась в столб

ДТП произошло рано утром. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

В воскресенье, 14 ноября, в Ростове «Приора» врезалась в столб так, что машина оказалась практически «всмятку». Фото с места происшествия передает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- 06.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Ростове-на-Дону 22-летний водитель за рулем «Лады Приоры», по предварительным данным, двигаясь по улице Вавилова от Дачной в сторону Королева, не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. По факту аварии проводится проверка: правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

Напомним, в начале октября в подобную аварию попал водитель на арендованной машине. Каршеринговый автомобиль также разбился всмятку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове легковушка вылетела на встречку и врезалась в столб

Машину сильно помяло, удар пришелся на левую строну авто (подробнее)