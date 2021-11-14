Рассматривается возможность ужесточить наказание за покупку QR-кода в Ростове

Под какие еще статьи Уголовного Кодекса подпадает покупка поддельного кода о прохождении вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области может ужесточиться ответственность за покупку QR-кода о вакцинации от коронавируса.

- В настоящий момент в правоохранительных органах рассматривается возможность при установлении лица, купившего поддельный сертификат или ПЦР-тест — проверять, заражен ли этот человек ковидом. Если купивший подделку окажется еще и болен, у него возникает серьезный шанс быть привлеченным к ответственности по части 1 статьи 236 Уголовного Кодекса России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», - рассказал ростовский адвокат Александр Ротенберг.

Такое правонарушение наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до полутора, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от года до трех. Кроме того суд может назначить до двух лет ограничения свободы или принудительных работ или лишения свободы на тот же срок.

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