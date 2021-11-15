В Ростовской области открыли новую пожарную часть

Сотрудники части аккредитованы и как пожарные, и как спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по РО

В селе Натальевка Неклиновского района заступила на боевое дежурство 247-я пожарная часть областной противопожарной службы. 11 сотрудников, аттестованных не только как пожарные, но и как спасатели, теперь в ответе за безопасность девяти тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

- В зону ответственности огнеборцев части входят 12 населенных пунктов района, а также более 20 социальных объектов - это дома культуры, ФАПы и врачебные амбулатории, общеобразовательные школы и детские сады, отделения почтовой связи и другие, - уточнили в ведомстве.

Часть оснащена двумя пожарными автомобилями на базе «Урала» и служебным легковым автомобилем управления и связи, который можно задействовать и в дезинфекции общественных пространств.

После торжественного открытия по доброй традиции огнеборцы и гости праздника посадили фруктовые деревья на территории части.

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