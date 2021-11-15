Отключение света в Ростове-на-Дону 15 ноября 2021 года: горожан ждут масштабные обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 ноября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 15 ноября, с 8:30 до 16 часов отключения ожидаются на просп. 40 летия Победы 96-246, ул. Пахотная 86-118, 31-67; ул. Равенства 69-89, 66-84; ул. Новостроевская 153-171, 162-180; пер. Молочный 89-93, 64-68.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Мечникова 49А, 112, 112Г, 114; пер. Доломановский 129, 132, 132А, 134; 20-я улица 56-104; 18 улица 2; 19 улица 67-69, 65-78, 85; пер. Доломановский 177-181.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. 26-я линия 1-25, 2-20; ул. 28-я линия 11-43, 20-50; ул. Мурлычева 1-7, 2-6; ул. Рябышева 1-11, 2-8; ул. Вити Черевичкина 2, 4; ул. Малиновского 18, 14, 14А; ул. 2-я Краснодарская 163/2, 163/3, 163; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; пер. Самарский 35-45, 60-76; ул. Чистопольская 2-22, 3-7; ул. Смены 21-23; ул. Раздорская 1-9.

С 9 до 18 электроэнергия будет отсутствовать на ул. Подтелкова 33-49; ул. Таврическая 1-31, 2-20; пер. Джамбульский 4, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-43, 2-46.

С 10 до 11 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Салютина 2А, 2, 2П, 2Б, 1П, 4П, 7Э.

С 14 до 18 часов свет отключат на ул. 4-я линия 4-18, 5-17; ул. 6-я линия 2-18, 1-11; ул. Советская 43, 47/1, 51; ул. 1-я Майская 42-48, 61.

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