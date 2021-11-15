В понедельник ростовчан ждет туман и изморозь

В Ростове потеплеет до +7 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день новой ноябрьской рабочей недели ростовчан ожидает облачная погода. По прогнозу сотрудников гидрометцентра, ранним утром в городе возможен густой туман и легкая изморозь, но это лишь в отдельных районах.

Ветер будет дуть с северо-восточной стороны, а затем сменит направление на северное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-9 метров в секунду. Воздух в дневные часы прогреется до +7 градусов, а ночью вновь ожидается небольшой минус.

Хотя погода и будет облачной, но осадков в этот день ожидать не стоит.

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