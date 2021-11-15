В Ростовской области поймали иностранцев, которые пытались тайно перейти границу

Нарушителей поймали на окраине населенного пункта Подгаевка. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области задержали троих мужчин, которые пытались попасть на донскую землю в обход пункта пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

Как пояснили в ведомстве, нарушителей поймали на окраине населенного пункта Подгаевка в Миллеровском районе. Позже выяснилось, что ранее злоумышленникам запретили въезд в Россию, поэтому они решили пройти тайно.

Сейчас по административной статье мужчинам собираются выписать штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, также их могут снова выдворить за пределы страны. Кроме того, расследование продолжается, и, если докажут уголовную составляющую, наказание могут ужесточить. В этом случае грозит до 4 лет тюрьмы.

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