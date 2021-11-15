Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 ноября 2021 6:49

В Ростовской области поймали иностранцев, которые пытались тайно перейти границу

Сейчас мужчинам грозят штрафы, но если заведут уголовное дело, наказание окажется более жестким
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нарушителей поймали на окраине населенного пункта Подгаевка. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

Нарушителей поймали на окраине населенного пункта Подгаевка. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области задержали троих мужчин, которые пытались попасть на донскую землю в обход пункта пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

Как пояснили в ведомстве, нарушителей поймали на окраине населенного пункта Подгаевка в Миллеровском районе. Позже выяснилось, что ранее злоумышленникам запретили въезд в Россию, поэтому они решили пройти тайно.

Сейчас по административной статье мужчинам собираются выписать штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, также их могут снова выдворить за пределы страны. Кроме того, расследование продолжается, и, если докажут уголовную составляющую, наказание могут ужесточить. В этом случае грозит до 4 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горе-бизнесменов с контрабандой сигарет поймали в Ростовской области

Мужчины пытались скрыться от патруля, но их все равно задержали (подробности)