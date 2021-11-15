Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 8:30

В Ростовской области подняли вопрос о низком качестве модульных ФАПов

Медкабинеты со временем могут «превратиться в турху», по мнению главврача аксайской ЦРБ
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Дону предложили увеличить финансирование для решения проблем с фельдшерскими пунктами

На Дону предложили увеличить финансирование для решения проблем с фельдшерскими пунктами

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области фельдшерско-акушерские пункты, приобретенные несколько лет назад, уже почти непригодны к работе. Об этом на заседании в донском Заксобрании заявил главврач ЦРБ Аксайского района, руководитель общественного совета при региональном Минздраве Игорь Галеев, сообщает «Город N».

- Если объем финансирования не будет увеличен, то мы получим очень неприятную ситуацию, когда через 3-4 года все, что сегодня поставили, превратится в труху, - сказал Игорь Галеев.

При этом специалист подчеркнул, что сейчас на закупку каждого второго пункта тратят меньше, чем стоят материалы в рекомендациях. По этой причине, уверен медик, нужно построить на Дону свое предприятие, которое бы производило ФАПы для региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове изменился график работы пунктов вакцинации

Ростовчан о новом режиме проинформировали в Горздраве (подробности)