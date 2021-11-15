В Ростове провели энергоэффективный капремонт дома в центре города

Фото: предоставлено Министерством ЖКХ

В донской столице отданный под капитальный ремонт дом стал примером высокой энергоэффективности. Жильцы не могут нарадоваться на результат.

Четырехэтажка, разделенная на два подъезда, появилась по адресу Черепахина, 228 еще в 1957 году. С этого момента панельный дом не знал, что такое ремонт. Постепенно жильцы стали жаловаться на плохую отапливаемость, да это и не удивительно. Зданию уже более 60 лет, а в нем все инженерные коммуникации до сих пор состоят из чугунных поврежденных труб и стоков. Кроме того, отопление согласно советской системе проходило по крыше, поэтому в квартирах была низкая теплоотдача. В связи с эти было решено сделать капитальный ремонт.

Фото: предоставлено Министерством ЖКХ

В 2020 году в доме была произведена замена систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Стоит отметить, что все работы велись с применением энергосберегающих технологий и собственники квартир при этом не достали ни единой копейки из своего кармана. Но после ремонта они стали замечать, что суммы в счетах за коммунальные услуги стали на 30% меньше.

- Исходя из устаревшего и изношенного состояния инженерных систем, в рамках энергоэффективного ремонта подрядчик полностью заменил все инженерные системы дома. В работах применялись самые передовые технологии. Заменены 95% всех труб и вентилей на современные, которые покрыты теплоизоляционными материалами, - отметили в министерстве ЖКХ Ростовской области.

Рабочие также изменили разводку воды и переделали ее на два крыла. Кроме того, они промыли все батареи и заменили стояки. Специально для этого дома была создана современная тепловая рамка, установлен новый циркулярный насос и коллективный прибор учета тепла. Именно благодаря последнему, собственники и УК получили возможность самостоятельно отслеживать поступление и потерю тепла – он показывает объем расходования домом тепловой энергии, используемой для обогрева помещений.

Фото: предоставлено Министерством ЖКХ

В настоящее время опять-таки в целях энергоэффективности рабочие в рамках капитального ремонта заменили канализационные выходы и в подвале установили современную водонасосную станцию. Теперь даже если все жильцы разом включат воду, она подкачает нужное ее количество, а затем снизит подачу. Жильцы отметили улучшения и в качестве воды, так как она теперь течет по новым чистым трубам.

- Для Ростовской области актуальна установка датчика погодного регулирования, который корректирует отопление исходя из температуры за окном. В доме были установлены как раз такие датчики. И если ранее жители с октября по апрель платили в среднем по 4000 рублей за отопление (за 3-х комнатную квартиру), то сейчас, в период межсезонья - не более 2000 рублей, а в зимние морозные месяцы – не более 3300 рублей, - добавили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Важно сказать, что все меры по энергоэффективности работают в комплексе, поэтому очень важно конструктивное взаимодействие Фонда капремонта, подрядчика и собственников. В этом случае, чем больше число собственников, которые не желают предоставлять доступ к своим коммуникациям, тем ниже качество ремонта. При активном участии и содействии жильцов, результат ремонта всегда будет лучше.

На данный момент в доме облагораживают фасад, а также приводят в порядок фундамент и подвал. Строители ремонтируют и восстанавливают межпанельные швы, производят ремонт штукатурки карниза, входные узлы, меняют окна. С целью предотвращения потерь тепла через швы, они заделываются красящимся герметиком.