«Яндекс. Няня» из Ростова рассказала о смерти своего бывшего мужа

Лада Королева стала суперзвездой Интернета в 18 лет. Фото: соцсети

Лада Королева, известная жителям Ростовской области как «Яндекс. Няня», сообщила в Instagram о смерти своего бывшего мужа Селиверста Масхутова. Мужчина скончался некоторое время назад, но об этом стало известно совсем недавно.

- Селька, ты так рано ушел от нас... Спи спокойно, мы сделаем все, что в наших силах. Помним, любим, скорбим, - написала Лада Королева.

Ростовчанка добавила, что «схоронила бывшего мужа и осталась одна с тремя детьми в 21», а также пожаловалась на сложности с организацией похорон и непонимание со стороны приемных родителей экс-супруга.

До этого девушка развелась с Селиверстом Масхутовым из-за угроз, которые он высказал в адрес молодой супруги и своих детей. А еще раньше, в 2019 году, Лада Королева стала суперзвездой Интернета. Тогда 18-летняя мама разносила еду вместе с 9-месячной дочкой и попала на фото, которое сразу же распространили пользователи сети.

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