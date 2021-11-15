В Шахтах пожаловались на охранника ТЦ, который не пропускал людей без QR-кодов

Люди, которых не стал пропускать мужчина, вызвали стражей порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах работой охранника торгового центра заинтересовалась полиция. Это произошло из-за того, что мужчина якобы не пропустил в здание посетителей без QR-кодов. Сейчас по этому поводу проводят проверку, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Официальных подробностей в ведомстве пока не озвучили, однако в социальных сетях уже появилась версия того, что же на самом деле произошло на входе в ТЦ.

Так, предварительно известно, что люди, которых не стал пропускать охранник, возмутились и вызвали стражей порядка. Прибывшие на место разборок сотрудники услышали пояснения о том, что пускать без санитарных документов нельзя из-за ковида. В ответ на это заявление несостоявшиеся посетители центра заявили, что действия охранника нарушают права и свободы, прописанные в Конституции.

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