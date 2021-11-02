Новый чемпион: «Ростелеком» провел онлайн-турнир по игре World Of Tanks в Ростовской области

«Ростелеком» провел онлайн-турнир по игре World Of Tanks в Ростовской области Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с известным разработчиком игр – компанией Wargaming организовали в Ростове-на-Дону турнир для фанатов игры World of Tanks. Сражения за чемпионский титул проходили в течение двух дней: отборочные игры и финальные сражения, которые выявили победителей турнира. Трансляцию с комментариями финала на YouTube-канале популярного блогера Артема (IIomudop_MSK) Кузнецова посмотрели более 7,5 тыс. человек.

- Это уже седьмой турнир в этом году, который мы проводим в онлайн-формате. В условиях пандемии наши события объединяют людей и создают условия для реализации их игровых навыков. Каждый турнир — это не просто соревнование среди геймеров, но и отличное шоу для увлеченных “танками” людей. В этот раз оно удалось благодаря сложившейся интриге, красивой игре и отличным тактическим навыкам участников, – прокомментировал турнир Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

Турниры от «Ростелекома» привлекают в регионах большое внимание и ростовское состязание не стало исключением — в этот раз подали заявки 26 команд, из которых в соответствии с правилами прияли участие 20 танковых взводов. Итоги турнира оказались неожиданными: многократный чемпион Ростовской области — команда Nice Team выбыла на отборочном этапе и тем самым открыла дорогу к победе другим участникам. В результате первое место заняла команда «Россияне», серебро взяли ребята из команды Relax, и в матче за третье место взвод «Мы займем 1 место» в упорном бою одолел танкистов из «РОСТЕЛЕКОМ one love». Команды, занявшие первые три места, получат игровое золото и призы от компании, а команда-победитель — главный приз и путевку от «Ростелекома» на финальный турнир.

- Мы до конца не были уверены в победе, но стремились к ней изо всех сил. Турниры по танкам благодаря “Ростелекому” стали для нас уже традицией, поэтому участие, а тем более победа в них пользуются признанием в геймерских кругах. Спасибо организаторам и желаем всем нам успехов в будущих соревнованиях, — сказал Алексей Рябоконь, капитан команды «Россияне».

Специально для любителей игр национальный цифровой провайдер предлагает экосистему игровых сервисов, в числе которых тариф «Игровой», игровой роутер RT-X, облачный гейминг и многое другое.

Получить подробную информацию об этих и других услугах, а также оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 100 0 800.