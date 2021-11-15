В Калмыкии молодежь привлекут к съемке качественных кинофильмов

В Калмыкии молодежь привлекают к съемкам кинофильмов. Фото: аккаунт Бату Хасикова в Инстагграм

Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсети Инстаграм рассказал об образовательном проекте для молодежи, который может привлечь ее внимание к созданию кинофильмов. Он был создан по инициативе Национального фонда «Наследие Бумбы» и школы креативных индустрий «Creative in School». Проект поддерживается Фондом президентских грантов и Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия.

- Наше министерство помогло проекту правильно оформить заявку и получить самый крупный для республики грант в размере 8 миллионов рублей, и продолжает поддерживать проект путем софинансирования. Благодаря президентскому гранту наша республика получит новое профессиональное оборудование для развития кино, – сообщил Бату Хасиков.

Глава региона уверен, что при помощи этого проекта в Калмыкии можно будет создать киностудию и даже целое кинопроизводство. А в планах у властей создание креативного пространства - Арт-резиденции. Помимо этого Глава Калмыкии поблагодарил организаторов сессии и соучредителя Национального фонда «Наследие Бумбы», режиссера Эллу Манжееву.

- Уверен, что приобретенный опыт поможет участникам сессии добиться успехов не только в кинопрофессиях, но и в других направлениях, – подытожил Бату Сергеевич.

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