В Ростовской области на волю выпустили 14 оленей и 7 ланей

Животных выпустили на волю, но будут подкармливать, пока те не научатся самостоятельно добывать пищу. Фото: Минприроды Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 14 оленей и 7 ланей. Представители редких и исчезающих видов животных теперь будут находиться в донском заказнике «Горненский». Об этом рассказали в Минприроды Ростовской области.

- Животные родились в вольерах заказника и достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе, - объяснили в ведомстве.

В выпуске части животных принял участие и замминистра природных ресурсов и экологии области Сергей Красавин во время рабочей поездки в заказник.

Сейчас на территории государственного заказника «Горненский» в вольерах живут 60 европейских оленей, 40 европейских ланей 13 муфлонов и 2 верблюда.

- В рамках областной программы на территории заказника «Горненский» с 2011 года ведётся масштабная работа по разведению в полувольных условиях копытных животных – европейского оленя и европейской лани. С 2016 года территорию вольера ежегодно покидают до 20 особей, - уточнил Сергей Красавин.

Часть молодняка остается в полувольном содержании и пополняет основное стадо, а часть выпускается в дикую природу.

Пока животные адаптируются к естественной среде обитания, их пока сами не научатся добывать себе пищу, их еще долгое время будут подкармливать на специальных площадках.

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