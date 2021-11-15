На Почте России в Ростовской области начался высокий сезон

Фото: Почта России

Почта России подготовилась к приему увеличенного потока почтовых отправлений и к оперативной перевозке внутри страны в сезон распродаж с ноября по февраль. Этот период назван высоким сезоном. Принятые меры помогут в сжатые сроки доставить заказы ростовчан, сделанные как в зарубежных, так и в российских интернет-магазинах.

- Традиционно в этот период отмечается рост покупательской активности, как в регионе, так и в целом по стране. В высокий сезон 2020 – 2021 г.г. Ростовский магистральный сортировочный центр обработал 166 млн отправлений. Мы ожидаем, что в этом году ростовчане получат еще больше посылок, –– отметил директор макрорегиона «Южный» и УФПС Ростовской области Почты России Андрей Ершов.

Так, с 15 ноября будет увеличено количество авиарейсов для доставки почты. Для этого в осенний и зимний период Почта подключит к прямым авиарейсами по два чартерных рейса в неделю. Это позволит перевозить в среднем на 10 тонн почты больше еженедельно.

Для оперативной доставки отправлений в Ростовской области организовано 4 дополнительных областных почтовых маршрута в Новочеркасск, Аксай, Покровское, Таганрог. Почта России в регионе обновила состав всего почтового транспорта на 40% и увеличила автопарк курьерской службы на 57 автомобилей, теперь 93 автомобиля курьерской службы, а всего в автопарке Ростовской области 387 машин. При необходимости на межрегиональные маршруты выйдет дополнительный транспорт грузоподъемностью 10 и 20 тонн. Компания организовала мобильные группы сотрудников для обработки отправлений в Магистральном сортировочном центре, проверила и подготовила техническое оборудования на МСЦ, а также ввела круглосуточную IT-поддержку.

Тем не менее, покупать подарки на Новый год специалисты рекомендуют заранее, особенно на зарубежных интернет-площадках. Это связано с тем, что не у всех магазинов предусмотрено быстрое таможенное декларирование, поэтому посылки могут дольше проходить границу. Кроме того, до сих пор сохраняется ряд ограничений на авиаперевозки, из-за чего доставка из некоторых стран может быть недоступна или будет занимать больше времени. К тому же, в Европе с середины декабря по начало января логистические хабы перегружены из-за огромного объема отправлений в рождественский сезон, часть из них закрывается на праздники. И это может привести к увеличению сроков доставки как в Европу, так и из нее.