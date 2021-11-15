В Калмыкии возросло количество тяжело больных коронавирусом

В Калмыкии увеличилось количество тяжело больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Калмыкия за выходные от новой коронавирусной инфекции скончались два местных жителя. А также за два дня было выявлено 79 новых случаев заражения. Выздороветь за этот период удалось выздороветь 91 заболевшему.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, на 15 ноября зарегистрировано 32 988 зараженных опасным вирусом. Победить инфекцию к этому дню удалось 31 310 человек. Летальных исходов было зафиксировано 680.

В инфекционных госпиталях на данный момент находятся 516 пациентов. Состояние 38 больных квалифицируется как тяжелое. Из них 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Дома на режиме самоизоляции оставлены 2 003 жителя республики.

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