Здания, которые должны пойти под снос, планируют пока законсервировать Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове до конца года планируют снести 18 аварийных домов. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию, сообщает портал «Городской репортер».

Речь идет о расселенных постройках, которые находятся в Кировском и Ленинском районах донской столицы. Кроме заявленных 18 аварийных домов, в список на ликвидацию также включат еще четыре. На все работы и оформление проектно-сметной документаций определили 105,6 млн рублей.

При этом, здания, которые до нового года должны пойти под снос, планируют пока законсервировать. В таком состоянии они пробудут до тех пор, пока районные управления ЖКХ будут работать над необходимыми разрешительными бумагами.

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