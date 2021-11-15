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Общество15 ноября 2021 13:32

В Ростове до конца года планируют снести 18 аварийных домов

Речь идет о постройках в Кировском и Ленинском районах
Ангелина СКИБА
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Здания, которые должны пойти под снос, планируют пока законсервировать

Здания, которые должны пойти под снос, планируют пока законсервировать

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове до конца года планируют снести 18 аварийных домов. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию, сообщает портал «Городской репортер».

Речь идет о расселенных постройках, которые находятся в Кировском и Ленинском районах донской столицы. Кроме заявленных 18 аварийных домов, в список на ликвидацию также включат еще четыре. На все работы и оформление проектно-сметной документаций определили 105,6 млн рублей.

При этом, здания, которые до нового года должны пойти под снос, планируют пока законсервировать. В таком состоянии они пробудут до тех пор, пока районные управления ЖКХ будут работать над необходимыми разрешительными бумагами.

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В будущем такая же участь ждет и соседние старинные постройки (подробности)