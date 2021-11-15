Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 ноября: в городе скопились семибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Лермонтовской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Ворошиловском и Буденновском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Тружеников, Мадояна, Лесопарковая, Зорге и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулкам Бориславскому и Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Щербакова, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольская, Селиванова, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, Мясникова, Менжинского, переулках Беломорском и Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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