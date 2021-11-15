Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 ноября 2021 16:27

Сколько образовательных учреждений в Ростовской области не принимают детей из-за коронавируса

Статистику сообщает региональный штаб
ТИХОНОВА Татьяна
На Дону несколько образовательных учреждений временно закрыты для групп, где есть заболевшие

На Дону несколько образовательных учреждений временно закрыты для групп, где есть заболевшие

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество общеобразовательных организаций, в которых не принимают детей по заболеваемости COVID-19 cообщили в региональном штабе Ростовской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- В пяти детских садах приостановлена деятельность пяти групп - по коронавирусу, и одна группа в шестом детском саду — по ОРВИ, - говорится в сообщении.

Также в регштабе уточнили, что по состоянию на 15 ноября в Ростовской области нет общеобразовательных организаций, в которых образовательный процесс переведен в дистанционный режим в связи с коронавирусом, - заявляют в регштабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что опасно делать перед вакцинацией и как получить медотвод: отвечает ростовский горздрав

Публикуем рекомендации для тех, кто хочет вакцинироваться и для тех, у кого есть противопоказания (подробнее)