Сколько образовательных учреждений в Ростовской области не принимают детей из-за коронавируса

На Дону несколько образовательных учреждений временно закрыты для групп, где есть заболевшие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество общеобразовательных организаций, в которых не принимают детей по заболеваемости COVID-19 cообщили в региональном штабе Ростовской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- В пяти детских садах приостановлена деятельность пяти групп - по коронавирусу, и одна группа в шестом детском саду — по ОРВИ, - говорится в сообщении.

Также в регштабе уточнили, что по состоянию на 15 ноября в Ростовской области нет общеобразовательных организаций, в которых образовательный процесс переведен в дистанционный режим в связи с коронавирусом, - заявляют в регштабе.

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