Ростовская область представит «Транспорт России – 2021» проекты на 328 миллиардов рублей

Ростовская область на московской выставке презентует транспортные проекты на 328 миллиардов рублей. Фото: Агентство инвестиционного развития РО

Делегация из Ростовской области презентует на выставке «Транспорт России - 2021» инвестиционные проекты на общую сумму свыше 328 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

В список представляемых на предстоящем мероприятии проектов вошли проекты строительства Ростовского транспортного кольца, на который будет потрачено более 150 миллиардов рублей, а также строительства обхода города Аксая и расширение маршрутной сети международного аэропорта Платов и его базовой авиакомпании «Азимут».

Кроме того, в экспозицию донского края вошли и проекты железнодорожного сообщения «Донской экспресс» в который планируется инвестировать 110 миллиардов рублей и система оплаты мультимодальных перевозок на территории Ростовской области.

Отметим, что XV Международная выставка «Транспорт России» состоится 16 ноября в Москве. Делегацию региона будет возглавлять губернатор Василий Голубев.

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