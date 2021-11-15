Жители нескольких таганрогских улиц 16 ноября останутся без электричества

В Таганроге ожидаются отключения света 16 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге, во вторник, 16 ноября, ожидаются отключения электричества. Будут обесточены сразу несколько городских улиц. Об этом сообщили в компании "Россети Юг".

С 9 до 12 часов свет отключат на ул. Октябрьской 17-31, привокзальной площади, пер. Смирновском 5-17, рынке "Радуга" и на стадионе.

С 9 до 16 часов электричество будет отсутствовать на улице Фрунзе (от пер. Красного до пер. Гоголевского, по четной стороне) и в переулке Спартаковском (до ул. Петровской).

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители улиц Северной (к ул. Полевой), Полевой (к ул. Вокзальной и пер. 16-му Новому), Садовой (к ул. Вокзальной и пер. Луговому) и переулка Садового (к ул. Канавной).

Стоит отметить, что все отключения будут плановыми.

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