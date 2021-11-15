В Ростове за два месяца мясо подорожало почти на 12%

В Ростове подорожало мясо. Фото: администрация Ростова

В донской столице значительно возросли цены на мясную продукцию. После проверок сотрудников управления торговли стало известно, что только с сентября по ноябрь увеличилась на 11,95%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- За год, прошедший с октября 2020 года по октябрь 2021 года, произошел заметный рост розничных цен на мясную продукцию: мясо говядины - на 31,5%; мясо свинины - на 30%; куры охлажденные - на 54%, - говорится в тексте сообщения.

Причиной роста были названы рост цен на сырье, специи и упаковку. В мэрии отметили, что есть тенденция и к дальнейшему росту. По прогнозам, в скором времени говядина может подорожать на 15%, а свинина - на 20%. Цена на мясо птицы может возрасти на 15-24%, а специи будут стоить на 30% дороже.

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Об этом сообщает Ростовстат.