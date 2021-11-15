В донском регионе ФСИН приобрела две стиральные машины

В Ростовской области ФСИН закупила две стиральные машины. На закупку было потрачено 520 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ГУ ФСИН по Ростовской области. Изначально ведомство планировало закупить стиральные машины, потратив на них 880 тысяч рублей, но участникам аукциона удалось сбить цену более, чем на треть. Победителем тендера на поставку двух стиральных машин стала предпринимательница из Москвы.

Согласно опубликованной документации, к машинкам предъявлялись следующие требования: они должны были обладать номинальной загрузочной массой 25 кг. Они должны использоваться для стирки и полоскания белья из хлопка, льна и других тканей.

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