Отключение света в Ростове-на-Дону 16 ноября 2021 года: будут обесточены разные районы города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 ноября 2021 года: без электроэнергии предстоит остаться жителям сразу несколько районов города. Электричество будет отключено в связи с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Горожане останутся без возможности воспользоваться электроприборами на несколько часов. К счастью, большинство местных жителей в это время будет на работе, но кому то предстоит найти себе занятие без электричества.

Во вторник, 16 ноября, 9 до 13 часов свет отключат на просп. Буденновский 72А; ул. Варфоломеева 215, 217; пер. Соборный 61.

С 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Черепахина 171-185; ул. Варфоломеева 105-169; ул. Катаева 187-229, 150-194; ул. Черепахина 143-185, 128-154; пер. Доломановский 77-93, 82-94; пер. Гвардейский 42-44, 54-60.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Вересаева 105А; просп. 40 летия Победы 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 27А, 27Б, 37/1, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Е, 37Ж, 43А; ул. Книжная 196-252, 177-217; пер. Руднева 54-68, 59-63; пер. Гарибальди 35-59, 28-56; пер. Новокубанский 72-76.

С 10 до 11 часов отключения ожидаются на ул. Бакланова 6-14; пер. Быкадорова 17-35, 18, 28, 29/11, 34-42; ул. Дубовского 11А, 11/29, 12А; ул. 3-я Круговая 7-11, 61, 61А, 61Б, 61В/42; пер. Салютина 1-13; пер. Туроверова 23/6, 25, 30-34, 67/36; бул. Платова 2В.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 ноября 2021 года: горожан ждут масштабные обесточивания.

Ростовчан ожидают массовые отключения электричества.