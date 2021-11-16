Неочищенные зловонные стоки, стекающие в реку Темерник, обнаружили в Ростове

Все, кто спускаются к реке, вынуждены идти по канализации. Фото: группа в VK «Темерник-су»

В Ростове около церкви Сурб-Хач обнаружили много неочищенных канализационных стоков, которые текут прямо в реку. Вода в каналах стала мутной, а по округе распространяется зловонный запах. Сообщение об этом появилось в социальных сетях на странице группы «Темерник-су».

- После прорыва канализации в районе церкви Сурб-Хач, множество стоков без очистки прямо по поверхности земли и улицам попадают в Темерник. Поток беспрепятственно стекает по Южной от Комарова и Баграмяна. Стоит зловонный запах. Все, кто спускаются к реке по Южной, вынуждены идти по канализации, - сообщили очевидцы.

Кроме того, по словам ростовчан, дополнительные стоки образовались рядом с местным родником. На этой территории «под холмом есть целые каналы, прорытые в земле, идущие, предположительно, из частных домов».

Общественники подчеркивают, что это загрязнение угрожает благосостоянию, здоровью и жизни горожан. С этой проблемой они уже обратились во все возможные инстанции.

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